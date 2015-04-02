​Завтра будет закрыта основная часть проспекта Гейдара Алиева

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Интенсивно продолжаются работы по улучшению дорожной инфракструктуры по маршруту, который будет задействован во время I Европейских игр игр "Баку-2015". Уже завершены многие работы по строительству и реконструкции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта. Отмечается, что, в соответствии с предусмотренными ремонтными работами, в ночь с 3-го на 4-е апреля на основной дороге по проспекту Гейдара Алиева, начиная от развилки Боюк Шор и до центра Гейдара Алиева, дорога будет полностью перекрыта для движения автотранспорта.

Основная цель закрытия проспекта связана с проведением ремонтных работ на участке дороги, проводимых в связи с предстоящими играми "Баку-2015". Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.