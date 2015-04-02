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    ​Завтра будет закрыта основная часть проспекта Гейдара Алиева

    На этом участке дороги будут проводиться ремонтные работы

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Интенсивно продолжаются работы по улучшению дорожной инфракструктуры по маршруту, который будет задействован во время I Европейских игр игр "Баку-2015". Уже завершены многие работы по строительству и реконструкции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта. Отмечается, что, в соответствии с предусмотренными ремонтными работами, в ночь с 3-го на 4-е апреля на основной дороге по проспекту Гейдара Алиева, начиная от развилки Боюк Шор и до центра Гейдара Алиева, дорога будет полностью перекрыта для движения автотранспорта.

    Основная цель закрытия проспекта связана с проведением ремонтных работ на участке дороги, проводимых в связи с предстоящими играми "Баку-2015". Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

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