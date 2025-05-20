Завершился ремонт танкера "Насими"

Завершен ремонт танкера "Насими", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Завершен ремонт танкера "Насими", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы выполнены в короткие сроки на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта очищены и окрашены подводная и надводная части танкера, механизмы в машинном отделении, носовая часть судна, также выполнены работы по деревообработке, электромонтажные работы.

На судне установлены современные терминалы спутниковой связи Inmarsat-C, стационарная ультракоротковолновая радиостанция, аварийный радиомаяк

После ремонта корабль сдан в эксплуатацию.

Отметим, что длина танкера "Насими" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а полная грузоподъемность - 13,8 тыс. тонн.