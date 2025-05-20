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Завершился ремонт танкера "Насими"

Завершился ремонт танкера "Насими" Завершен ремонт танкера "Насими", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 11:00
Завершился ремонт танкера Насими

Завершен ремонт танкера "Насими", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы выполнены в короткие сроки на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта очищены и окрашены подводная и надводная части танкера, механизмы в машинном отделении, носовая часть судна, также выполнены работы по деревообработке, электромонтажные работы.

На судне установлены современные терминалы спутниковой связи Inmarsat-C, стационарная ультракоротковолновая радиостанция, аварийный радиомаяк

После ремонта корабль сдан в эксплуатацию.

Отметим, что длина танкера "Насими" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а полная грузоподъемность - 13,8 тыс. тонн.

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Версия на азербайджанском языке ASCO-nun “Nəsimi” tankeri təmir edilib

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