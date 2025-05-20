Завершился ремонт танкера "Насими"

Завершен ремонт танкера "Насими", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы выполнены в короткие сроки на судоремонтно-строительном заводе "Зых".
В ходе ремонта очищены и окрашены подводная и надводная части танкера, механизмы в машинном отделении, носовая часть судна, также выполнены работы по деревообработке, электромонтажные работы.
На судне установлены современные терминалы спутниковой связи Inmarsat-C, стационарная ультракоротковолновая радиостанция, аварийный радиомаяк
После ремонта корабль сдан в эксплуатацию.
Отметим, что длина танкера "Насими" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а полная грузоподъемность - 13,8 тыс. тонн.