Завершился капитальный ремонт автодороги к "Асхаби-Кахф"

В рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" капитально отремонтированы автомобильные дороги к религиозно-культурному памятнику "Асхаби-Кахф", внутригородские дороги

В рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" капитально отремонтированы автомобильные дороги к религиозно-культурному памятнику "Асхаби-Кахф", внутригородские дороги Джульфы и трасса к Дарыдагскому бальнеологическому центру.

Как сообщает местное бюро Report, председатель правления юридического лица публичного права ”Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана" Бахруз Аскеров сообщил, что на дороге к "Асхаби-Кахф" протяженностью 13,9 км было снято старое асфальтобетонное покрытие, основание дороги укреплено грунтом и песчано-гравийным материалом, расширено дорожное полотно и уложено трехслойное асфальтовое покрытие.

Ширина грунтовой части дороги составляет 11 метров, а асфальтированной - 7,4 метра. На автодороге установлено 80 соответствующих дорожных знаков и 600 светоотражающих сигнальных столбов.

Было отмечено также, что на центральных автодорогах Джульфы протяженностью 7,8 километра уложено двухслойное асфальтовое покрытие. На дороге шириной 7-9 метров установлено 52 соответствующих знака, обеспечено безопасное и комфортное движение.

На трассе к Дарыдагскому бальнеологическому центру укреплено основание дороги, на протяжении 3,5 км уложено трехслойное асфальтовое покрытие. Ширина грунтовой части дороги составляет 10 метров, а асфальтированной - 8 метров. В соответствующих местах для регулирования скоростного режима и обеспечения безопасного движения установлено 52 дорожных знака и 156 светоотражающих сигнальных столбиков.