Завершился доковый ремонт судна-парома "Азербайджан"

Завершился доковый ремонт судна-парома "Азербайджан" типа RoPax, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Завершился доковый ремонт судна-парома "Азербайджан" типа RoPax, принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, ремонтные работы были проведены на судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

После завершения ремонта судно-паром было возвращено в эксплуатацию.

Судно-паром "Азербайджан" имеет длину 154,5 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. По грузоподъемности он превосходит все существующие паромы на Каспии и может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузов/TIR.