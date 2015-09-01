​Завершено строительство железной дороги Баку-Сумгайыт

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Завершается капитальный ремонт железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, на которой проводятся последние завершающие работы. Сегодня завершается прокладка присоединенного к основной магистрали соединительного участка пути протяженностью 1,65 км для въезда на Сумгайытскую пассажирскую станцию в обход главной станции Сумгайыта.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в то же время подходят к концу работы на станциях вдоль железнодорожной линии Баку-Сумгайыт, а также снос старого административного здания Сумгайытской пассажирской станции. На месте старого здания будет построена новая двухэтажная станция, отвечающая всем современным стандартам.

Отметим, что старт работам по капитальному ремонту железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт протяженностью 63 км был дан 3 марта текущего года. Капитальный ремонт при поддержке Департамента инфраструктуры осуществляет предприятие ООО "Демирйолсервис".

После завершения ремонтных работ пассажирские электропоезда с Бакинской пассажирской станции будут доезжать до Сумгайытской пассажирской станции за 40 минут.

Движение электропоездов по направлению Баку-Сумгайыт будет организовано с 15 сентября. С этой целью 20 августа в Азербайджан доставлен еще один, третий по счету, двухэтажный электропоезд. Первые два электропоезда марки KİSS, произведенные на заводе Stadler Minsk компании Stadler Rail Group, были доставлены на Бакинскую пассажирскую станцию 30 мая и 31 мая.

До конца года будет завезено еще два электропоезда.

Каждый электропоезд состоит из 4-х вагонов, в которых имеются все условия для удовлетворения растущего спроса на высококачественный общественный транспорт. Общая пассажировместимость поезда составляет 919 человек, количество сидячих мест - 396, из которых 84 относятся к бизнес-классу.

Напомним, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компания Stadler Rail Group уже длительное время ведут переговоры по модернизации железнодорожной транспортной системы. В рамках прошедшей 13 мая в Баку Международной выставки транспорта, транзита и логистики TransCaspian-2015 было подписано соглашение о закупке у компании Stadler Rail Group пяти двухэтажных электропоездов марки KİSS.

Касательно проездных цен на электропоездах направлено обращение в Тарифный совет, который и примет окончательное решение по данному вопросу.