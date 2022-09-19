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Завершен тендер на 1,3 млн манатов по развитию водохозяйственного комплекса в Джебраиле

Завершен тендер на 1,3 млн манатов по развитию водохозяйственного комплекса в Джебраиле Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило объявленный открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования и проектной документации по восстановлению и развити
Инфраструктура
19 сентября 2022 г. 17:42
Завершен тендер на 1,3 млн манатов по развитию водохозяйственного комплекса в Джебраиле

Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило объявленный открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования и проектной документации по восстановлению и развитию мелиоративно-водохозяйственного комплекса на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО "Инженерный центр Hydrotrans Engineering".

Победителю будет выплачено 1,32 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl rayonu ilə bağlı 1,3 milyon manatlıq tenderə yekun vurulub

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