Завершен тендер на 1,3 млн манатов по развитию водохозяйственного комплекса в Джебраиле

Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило объявленный открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования и проектной документации по восстановлению и развити

Объединенное управление строящихся объектов мелиорации и ирригации ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило объявленный открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования и проектной документации по восстановлению и развитию мелиоративно-водохозяйственного комплекса на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО "Инженерный центр Hydrotrans Engineering".

Победителю будет выплачено 1,32 млн манатов.