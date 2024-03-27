Завершен ремонт дорог города Гянджи

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело в Гяндже масштабные ремонтно-строительные работы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело в Гяндже масштабные ремонтно-строительные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в городе отремонтированы 52 улицы общей площадью 522 тыс. м2.

В рамках работ произведена замена асфальтобетонного покрытия, восстановлены тротуары, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Модернизация дорожной инфраструктуры обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов.

Отметим, что работы по восстановлению дорожной инфраструктуры выполнены в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о ремонте автомобильных дорог Гянджи.