Завершен ремонт дорог города Гянджи

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело в Гяндже масштабные ремонтно-строительные работы.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в городе отремонтированы 52 улицы общей площадью 522 тыс. м2.
В рамках работ произведена замена асфальтобетонного покрытия, восстановлены тротуары, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Модернизация дорожной инфраструктуры обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов.
Отметим, что работы по восстановлению дорожной инфраструктуры выполнены в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о ремонте автомобильных дорог Гянджи.