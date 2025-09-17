Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Завершен капитальный ремонт кранового судна "Зульфи Гаджиев"

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 10:39
    Завершен капитальный ремонт кранового судна Зульфи Гаджиев

    ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт кранового судна "Зульфи Гаджиев".

    Как передает Report со ссылкой на сообщение ASCO, работы проводились на Судоремонтном заводе "Бибиэйбат". В ходе ремонта были демонтированы, капитально отремонтированы и вновь установлены все направляющие кольца крана с грузоподъемностью 100 тонн. Кроме того, выполнены текущие ремонтные работы брашпилей и шпилей, насосов, трубопроводных систем, санитарных узлов и электродвигателей.

    В рамках ремонта судно было поднято в док, заменены поврежденные участки подводной и надводной части корпуса. Также проведено обслуживание рулевого-движительного комплекса, донно-бортовой арматуры, якорных цепей, протекторных устройств, а также выполнены окрасочные работы по всему судну.

    На судне установлен один комплект радиолокатора типа "X-Band" и два комплекта стационарных радиостанций типа "VHF". Система громкой связи судна прошла капитальный ремонт.

    После завершения работ было проведено испытание кранового оборудования. Затем судно вышло в море для проверки работы механизмов и электрооборудования.

    По итогам успешных испытаний судно было передано представителям классификационного общества.

    Длина судна "Зульфи Гаджиев" составляет 98,55 метра, ширина - 17 метров.

    "Zülfi Hacıyev" kran gəmisinin əsaslı təmiri başa çatıb
    Overhaul of Zulfi Hajiyev crane vessel completed

