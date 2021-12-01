Завершаются строительные работы на 2-й наземной станции бакинского метро

На фиолетовой ветке Бакинского метрополитена строится 27-я по счету и 2-я наземная станция.

На фиолетовой ветке Бакинского метрополитена строится 27-я по счету и 2-я наземная станция.

Как сообщает Report, станция расположена на территории строящегося электродепо в поселке Ходжасан.

Главный инженер департамента строительства ЗАО" Бакинский метрополитен" Вели Мусаев заявил, что протяженность платформы на станции составляет 144 метра, поскольку в будущем на линии будут курсировать 7-вагонные составы.

По его словам, в отличие от станции “Бакмил”, расположенной на территории электродепо “Нариманов”, здесь платформу со входом на станцию будет соединять переход длиной около 59 метров: "Пассажиры смогут подняться на уровень платформы по двум эскалаторам и лестницам. Установка эскалаторов завершена, в предстоящие сроки будут выполнены испытательные работы.

Большая часть дорожной инфраструктуры 806-метровой линии от туннелей до входа на территорию депо, то есть от портала до станции, выполнена".

В.Мусаев отметил, что ввод станции в эксплуатацию относительно повлияет на пробки на северном въезде в город и на площади 20 января.