Завершается строительство трех автомобильных мостов на дороге Алят-Астара

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство трех автомобильных мостов на магистральной дороге Алят-Астара-госграница с Ираном.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство трех автомобильных мостов на магистральной дороге Алят-Астара-госграница с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Согласно проекту, мосты возводятся на проходящих через Джалилабадский и Масаллинский районы участках автодороги.

Длина каждого из мостов, построенных через реку Дяря (на 145-километровой части автодороги) и реку Татьянчай (на 157,3-километровой части магистрали), составляет 30,2 метра, а длина моста, построенного через реку Корчай (на 177,5-километровой части дороги), - 46,2 метра.

Ширина мостов с двумя полосами движения составляет 14,5 метров.

В настоящее время на всех трех мостах ведутся завершающие работы.