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Завершается строительство трех автомобильных мостов на дороге Алят-Астара

Завершается строительство трех автомобильных мостов на дороге Алят-Астара Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство трех автомобильных мостов на магистральной дороге Алят-Астара-госграница с Ираном.
Инфраструктура
7 января 2025 г. 14:57
Завершается строительство трех автомобильных мостов на дороге Алят-Астара

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство трех автомобильных мостов на магистральной дороге Алят-Астара-госграница с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Согласно проекту, мосты возводятся на проходящих через Джалилабадский и Масаллинский районы участках автодороги.

Длина каждого из мостов, построенных через реку Дяря (на 145-километровой части автодороги) и реку Татьянчай (на 157,3-километровой части магистрали), составляет 30,2 метра, а длина моста, построенного через реку Корчай (на 177,5-километровой части дороги), - 46,2 метра.

Ширина мостов с двумя полосами движения составляет 14,5 метров.

В настоящее время на всех трех мостах ведутся завершающие работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət-Astara yolunda 3 avtomobil körpüsünün inşası yekunlaşmaq üzrədir

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