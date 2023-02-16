Завершается первый этап строительных работ в освобожденном от оккупации селе Талыш

К концу февраля будет завершен первый этап строительных работ в освобожденном от армянской оккупации селе Талыш Тертерского района.

К концу февраля будет завершен первый этап строительных работ в освобожденном от армянской оккупации селе Талыш Тертерского района.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в городе Агдаме.

"Мы надеемся, что к концу февраля село будет готово к переселению 20 семей. В настоящее время работы продолжаются круглосуточно", - сказал Гусейнов.