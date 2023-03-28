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Заур Нагиев: В рамках Среднего коридора будут закуплены сухогрузы и паромы типа Ro-Pax

Заур Нагиев: В рамках Среднего коридора будут закуплены сухогрузы и паромы типа Ro-Pax ASCO намерен расширить флот в Каспийском море и внекаспийских бассейнах. В связи с этим ведется работа как по развитию Среднего коридора, так и по увеличению количества судов в Черном и Средиземном морях.
Инфраструктура
28 марта 2023 г. 12:51
Заур Нагиев: В рамках Среднего коридора будут закуплены сухогрузы и паромы типа Ro-Pax

ASCO намерен расширить флот в Каспийском море и внекаспийских бассейнах. В связи с этим ведется работа как по развитию Среднего коридора, так и по увеличению количества судов в Черном и Средиземном морях.

Об этом рассказал Report заместитель председателя ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Заур Нагиев.

По его словам, одним из способов для этого является выпуск облигаций ASCO: "Здесь речь идет о покупке новых и больших судов. В то же время у нас есть стратегия, принятая Наблюдательным советом ASCO. В рамках этой стратегии утвержден план обновления нашего флота. В ней учтен и Средний коридор. В рамках Среднего коридора будут закуплены и введены в эксплуатацию как сухогрузы, так и суда-паромы типа Ro-Pax. Как известно, накануне нового года был заключен контракт с Бакинским судостроительным заводом на строительство корабля типа Ro-Pax.

Касаясь планов ASCO о выпуске дополнительных облигаций на сумму около 50 млн долларов США, Нагиев подчеркнул, что в действительности в планах была эмиссия в размере 150 млн долларов США: "Однако совместно с Наблюдательным советом было решено, что выпуск облигаций будет поэтапным. На начальном этапе выпущены облигации на сумму 100 млн долларов США. В зависимости от наших проектов при необходимости мы сможем выпустить облигации на сумму 50 млн долларов США на следующем этапе".

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Версия на английском языке Zaur Naghiyev: Bulk carriers and Ro-Pax type ferries to be purchased within Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Zaur Nağıyev: “Orta Dəhliz çərçivəsində quru yük gəmiləri və "Ro-Pax" tipli bərələr alınacaq”

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