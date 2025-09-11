Заур Микаилов: Водная политика - ответственность не только государства, но и всего общества

Водная политика Азербайджана основана на стратегических принципах, и принятая Национальная водная стратегия ставит четкие цели на ближайшие десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

Он отметил, что данная стратегия предусматривает справедливое и рациональное управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктуры и применение цифровых технологий, развитие альтернативных и устойчивых источников воды, а также укрепление науки, инноваций и международного сотрудничества.

"В данном направлении реализуются масштабные проекты по строительству новых водохранилищ, обновлению ирригационных систем и улучшению питьевого водоснабжения в городах и селах. При этом водный баланс, потребление и потери воды отслеживаются в режиме реального времени с помощью цифровых платформ управления. Особое внимание уделяется альтернативным источникам воды сбору дождевой воды, продвижению повторного использования и применению технологий опреснения", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан, сотрудничая с международными организациями, вносит свой вклад в борьбу с изменением климата и достижение Целей устойчивого развития ООН.

"Водная политика - это ответственность всего общества, а не только государства. Каждый гражданин, предприятие, каждое хозяйство могут стать частью этого лидерства, экономя воду и используя ее ответственно", - добавил Микаилов.