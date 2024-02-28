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Заур Микаилов: На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения необходимо 10,5 млрд манатов

Заур Микаилов: На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения необходимо 10,5 млрд манатов На восстановление систем водоснабжения и водоотведения в Баку и на Абшеронском полуострове требуется порядка 10,5 млрд манатов.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 14:32
Заур Микаилов: На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения необходимо 10,5 млрд манатов

На восстановление систем водоснабжения и водоотведения в Баку и на Абшеронском полуострове требуется порядка 10,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

По его словам, последним был подготовлен и представлен в МЧС проект систем водоснабжения и водоотведения для города Барды.

З.Микаилов отметил, что стоимость незавершенных проектов по системам водоснабжения и водоотведения в стране составляет 2,7 млрд манатов: "Продолжается реализация проекта для Гянджи с полумиллионным населением. Его стоимость составляет 550 млн манатов. Второй этап проекта по водохранилищу Виляшчай оценивается более чем в 600 млн манатов. В Азербайджане имеется около 52 тыс. км оросительных каналов, более 40 тыс.км. из них являются земляными. В результате, 50% воды просачивается в землю. Мы говорим о потерях воды. На проекты в жарком Аранском регионе необходимо более 9 млрд манатов".

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Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: "Bakı və Abşeronda normal su-kanalizasiya sistemi üçün 10,5 milyard manat lazımdır"

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