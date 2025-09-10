ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Заур Микаилов: На "Бакинской водной неделе" планируется подписание ряда важных соглашений

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:32
    Заур Микаилов: На Бакинской водной неделе планируется подписание ряда важных соглашений

    В рамках Международной выставки и конференции по водным ресурсам - "Бакинской водной недели" - ожидается подписание нескольких важных соглашений.

    Об этом Report сообщил Report председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов.

    По его словам, особое значение имеет сотрудничество с саудовской компанией ACWA Power:

    "Соглашение уже достигнуто, сейчас уточняются детали договора. Документ будет подписан в ближайшее время".

    Микаилов отметил, что на форуме пройдут широкие дискуссии с международными партнерами:

    "Здесь участвует множество зарубежных организаций. Наша цель - использовать мировой опыт в решении проблем водных ресурсов. Будут заключены различные соглашения и меморандумы,  некоторые из которых станут сюрпризом", - сказал он.

    вода Бакинская водная неделя водные ресурсы соглашение
    Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə imzalanacaq"
    Zaur Mikayilov: Several agreements to be signed during Baku Water Week

    Последние новости

    11:50

    Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

    Инфраструктура
    11:48

    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Энергетика
    11:47

    Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 году

    Внешняя политика
    11:44

    СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

    Другие страны
    11:43

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    11:39

    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    11:33
    Фото

    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    11:26

    Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

    Другие страны
    11:24

    ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей