Заур Микаилов: На "Бакинской водной неделе" планируется подписание ряда важных соглашений

В рамках Международной выставки и конференции по водным ресурсам - "Бакинской водной недели" - ожидается подписание нескольких важных соглашений.

Об этом Report сообщил Report председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов.

По его словам, особое значение имеет сотрудничество с саудовской компанией ACWA Power:

"Соглашение уже достигнуто, сейчас уточняются детали договора. Документ будет подписан в ближайшее время".

Микаилов отметил, что на форуме пройдут широкие дискуссии с международными партнерами:

"Здесь участвует множество зарубежных организаций. Наша цель - использовать мировой опыт в решении проблем водных ресурсов. Будут заключены различные соглашения и меморандумы, некоторые из которых станут сюрпризом", - сказал он.