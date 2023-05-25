Застрявший в Суэцком канале сухогруз сняли с мели

Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно снят с мели.

Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно снят с мели.

Как передает Report, об этом сообщает международное морское агентство Leth.

Судно село на мель в Суэцком канале в четверг утром. На место были направлены буксиры, чтобы снять его с места. Как сообщало агентство, из-за остановки сухогруза позади него остались четыре судна из раннего конвоя в дополнение к обычной группе.

"Администрация Суэцкого канала успешно сняла с мели M/V HAI TONG 23 в 7.40. Направляющийся на север конвой судов зайдет в канал в 9.30", - сообщается в Twitter-аккаунте Leth.