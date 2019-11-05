Зарубежный эксперт: "Север-Юг" превращается в геополитический мегапроект - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан участвует в ряде важных региональных транспортных проектов. Одним из них является проект международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединяет Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой.

Что отличает "Север-Юг" от других маршрутов и что обещает его реализация Азербайджану?

Комментируя вопрос Report, российский эксперт Иван Пятибратов отметил, что Азербайджан уже стал важным транспортным хабом для региона:

"С логистической точки зрения, ключевое преимущество коридора "Север-Юг" по сравнению с уже существующими способами транспортировки грузов из России в Индию является оперативность доставки грузов. Морской маршрут через Суэцкий канал в два раза дольше. Из-за того, что срок доставки грузов занимает больше времени, это обходится дороже.

С другой стороны, "Север-Юг" задействует инфраструктуру отличных от традиционного морского маршрута стран. Это укрепляет экономические и политические связи таких стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Иран и Индия. Все они становятся частью одной экосистемы. Именно это делает "Север-Юг" не просто коридором, а геополитическим мегапроектом".

Российский эксперт Иван Пятибратов "Статус Азербайджана, находящегося на пересечении большого числа экономических интересов, неизбежно будет расти".

"Азербайджан за счет участия в проекте Астара-Решт-Казвин - части глобального проекта "Север-Юг" – увеличивает концентрацию проходящих по территории республики экономических потоков. Соответственно, растет инвестиционная привлекательность страны и ее экономическое благополучие. Значит, вслед за экономическими бонусами Азербайджан получит и политические. Статус государства, находящегося на пересечении большого числа экономических интересов, неизбежно будет расти.

Азербайджан уже превратился в важный для региона транспортный хаб. Логистическая инфраструктура является важным геополитическим фактором. Страны, участвующие в одном проекте, как правило, координируют свои действия и в других сферах", - добавил эксперт.

Основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена в 2000 году в рамках межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией. Позднее к нему присоединились к Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Украина, Иордания и Болгария. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу. Сроки доставки по текущему маршруту (Суэцкому каналу) составляют 45-60 дней, а по маршруту "Север-Юг" они сократятся до 14-20 дней.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 м через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 га в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.