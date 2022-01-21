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Заработал сайт по организации поездок в Карабах

Заработал сайт по организации поездок в Карабах Заработал интернет-ресурс yolumuzqarabaga.az, где можно найти информацию относительно регулярных поездок на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Инфраструктура
21 января 2022 г. 13:54
Заработал сайт по организации поездок в Карабах

Заработал интернет-ресурс yolumuzqarabaga.az, где можно найти информацию относительно регулярных поездок на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на вебсайте граждане смогут приобрести билеты в Шушу и Агдам для поездок из трех разных пунктов отправки: из Баку, Барды и Ахмедбейли.

C 24 января ожидается открытие первых регулярных автобусных маршрутов в Шушу и Агдам. Заработают маршрутные линии Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда. Для обеспечения систематичности, очередности в перевозке пассажиров, строгого соблюдения квот, формирования соответствующей базы данных продажа билетов будет организована онлайн.

В направлении Ахмедбейли-Шуша поездки будут организованы 4 раза в неделю, по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша-Баку составит 10,4 маната, Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли - 7 манатов, Барда-Агдам-Барда - 5 манатов. Это цены в один конец, но билеты необходимо будет приобретать в оба конца.

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