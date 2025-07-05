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Запускается очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын

Запускается очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын С 7 июля Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запускает очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын.
Инфраструктура
5 июля 2025 г. 12:12
Запускается очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын

С 7 июля Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запускает очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Автобусы будут отправляться ежедневно с Бакинского международного автовокзального комплекса в 11:00. Промежуточными пунктами по маршруту определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Автобусы будут отправляться из Лачына в 09:00, из города Шуша в 10:00, из Ханкенди в 10:30, а из Ходжалинского района в 11:00.

Стоимость билета по маршруту Баку-Лачын и в обратном направлении составляет 16,1 маната, Баку-Шуша и в обратном направлении - 14,8 маната, Баку-Ханкенди и в обратном направлении - 14,2 маната, Баку-Ходжалы и в обратном направлении - 13,9 маната.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.

При приобретении билетов обязательно наличие разрешений в соответствии с правилами пропуска на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Xankəndi-Laçın istiqamətində növbəti müntəzəm avtobus reysi istifadəyə veriləcək

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