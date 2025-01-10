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Запуск казахстанско-китайского терминала в Сиане увеличил транзит грузов из Китая по ТМТМ

Запуск казахстанско-китайского терминала в Сиане увеличил транзит грузов из Китая по ТМТМ Запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя способствовал увеличению транзита грузов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Инфраструктура
10 января 2025 г. 15:17
Запуск казахстанско-китайского терминала в Сиане увеличил транзит грузов из Китая по ТМТМ

Запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя способствовал увеличению транзита грузов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил председатель правления национальной компании "КазахстанТемирЖолы" (КТЖ) Нурлан Сауранбаев, выступая с отчетом перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Сауранбаев отметил, что в 2024 году сохраняется положительная динамика роста основных производственных показателей. "Эксплуатационный грузооборот достиг 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки – 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. Контейнерный транзит увеличился на 8,8%, достигнув 1,4 млн ДФЭ", - сообщил он.

Кроме того, глава КТЖ подчеркнул, что запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя сыграл ключевую роль в увеличении транзита грузов из Китая по ТМТМ.

Сауранбаев также проинформировал президента о начале строительства новых терминалов на направлении Восток – Запад: в Алматы, азербайджанском морском порту Алят, Будапеште и поселке Селятино под Москвой.

"Совместно с китайским партнером – портом Ляньюньган – начато строительство контейнерного хаба в порту Актау", - добавил он.

По его словам, приоритетное внимание компания уделяет развитию инфраструктуры, расширению терминальной сети и внедрению цифровых решений.

Президент Токаев, в свою очередь, подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. Он отметил, что системная реализация поставленных задач позволит значительно укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии.

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