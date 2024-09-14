Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди

Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди.

Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди.

Как передает карабахское бюро Report, сегодня с автовокзала города Барда в Ханкенди отправился первый рейсовый автобус.

Маршрут Барда-Ханкенди будет выполняться три раза в день. Автобусы будут отправляться из Барды ежедневно в 7:00, 11:30 и 16:30. Маршрут будет обслуживаться автобусами с высоким уровнем комфорта.

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов сообщил, что стоимость проезда по маршруту составит 2,80 манат.

"В рамках программы "Большое возвращение" Агентство наземного транспорта Азербайджана с сегодняшнего дня организовало еще один автобусный рейс на освобожденные территории. Промежуточным пунктом на маршруте Барда-Ханкенди будет город Ходжалы. Стоимость билетов: 2,80 маната до Ханкенди и 2,50 маната до Ходжалы", – добавил он.

Турал Оруджов также отметил, что для поездки в Ханкенди необходимо соблюдать некоторые условия при покупке билетов. "Билеты можно приобрести онлайн через портал biletim.az. Важно отметить, что при онлайн-покупке билетов через портал получение разрешений в соответствии с правилами выдачи, касающимися въезда на освобожденные от оккупации территории, обязательно. Без этого разрешения въезд на территорию будет невозможен", – подчеркнул Оруджов.