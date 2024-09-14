О нас

Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди

Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди.
Инфраструктура
14 сентября 2024 г. 08:20
Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди

Запущен регулярный автобусный рейс Барда-Ханкенди.

Как передает карабахское бюро Report, сегодня с автовокзала города Барда в Ханкенди отправился первый рейсовый автобус.

Маршрут Барда-Ханкенди будет выполняться три раза в день. Автобусы будут отправляться из Барды ежедневно в 7:00, 11:30 и 16:30. Маршрут будет обслуживаться автобусами с высоким уровнем комфорта.

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов сообщил, что стоимость проезда по маршруту составит 2,80 манат.

"В рамках программы "Большое возвращение" Агентство наземного транспорта Азербайджана с сегодняшнего дня организовало еще один автобусный рейс на освобожденные территории. Промежуточным пунктом на маршруте Барда-Ханкенди будет город Ходжалы. Стоимость билетов: 2,80 маната до Ханкенди и 2,50 маната до Ходжалы", – добавил он.

Турал Оруджов также отметил, что для поездки в Ханкенди необходимо соблюдать некоторые условия при покупке билетов. "Билеты можно приобрести онлайн через портал biletim.az. Важно отметить, что при онлайн-покупке билетов через портал получение разрешений в соответствии с правилами выдачи, касающимися въезда на освобожденные от оккупации территории, обязательно. Без этого разрешения въезд на территорию будет невозможен", – подчеркнул Оруджов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə-Xankəndi müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayıb

Самое важное

Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00
Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi