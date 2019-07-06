Заполняемость скорых поездов составила 74% в июне.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам глава Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов.

По его словам, это хороший показатель.

"Учтите, что эти поезда рассчитаны на 360 мест. В направлении Гянджи практически невозможно найти свободных мест. Бакинская пригородная железнодорожная инфраструктура должна быть расширена. Потому что количество автомобилей растет. В столице уже 1,5 млн автомобилей. Однако один поезд заменяет 10-15 автобусов. Кроме того, поезда считаются экологически чистыми", - сказал Гурбанов.