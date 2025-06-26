ЗАО "Бакинский метрополитен" будет применять турецкий опыт при введении инноваций

С 22 по 25 июня 2025 года делегация ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в AZCON Holding, находилась с деловым визитом в Анкаре.
Как сообщили Report в Бакметрополитене, визит был совершен в рамках реализации целей, поставленных в "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".
В ходе визита были проведены встречи с руководством Анкарского метрополитена, организован осмотр диспетчерского центра, станций и вагонного парка, обсуждены системы управления, пассажиропоток и технические инновации.
Делегация также посетила производственное предприятие китайской компании CRRC в Анкаре, специализирующееся на производстве вагонов. Делегация ознакомилась с техническими характеристиками вагонов, процессами производства и ремонта.
Турецкие технологии и опыт в данном направлении будут применяться при введении инноваций в деятельность Бакинского метрополитена.