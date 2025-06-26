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ЗАО "Бакинский метрополитен" будет применять турецкий опыт при введении инноваций

ЗАО "Бакинский метрополитен" будет применять турецкий опыт при введении инноваций С 22 по 25 июня 2025 года делегация ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в AZCON Holding, находилась с деловым визитом в Анкаре.
Инфраструктура
26 июня 2025 г. 20:12
ЗАО Бакинский метрополитен будет применять турецкий опыт при введении инноваций

С 22 по 25 июня 2025 года делегация ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в AZCON Holding, находилась с деловым визитом в Анкаре.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, визит был совершен в рамках реализации целей, поставленных в "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

В ходе визита были проведены встречи с руководством Анкарского метрополитена, организован осмотр диспетчерского центра, станций и вагонного парка, обсуждены системы управления, пассажиропоток и технические инновации.

Делегация также посетила производственное предприятие китайской компании CRRC в Анкаре, специализирующееся на производстве вагонов. Делегация ознакомилась с техническими характеристиками вагонов, процессами производства и ремонта.

Турецкие технологии и опыт в данном направлении будут применяться при введении инноваций в деятельность Бакинского метрополитена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Metropolitenində yeniliklərin planlaşdırılmasında Türkiyə təcrübəsindən istifadə ediləcək

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