    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 12:51
    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    В Азербайджане на последующих этапах развития метро планируется рассмотреть прокладку новых линий в жилые массивы Ени Гюнешли, Забрат, Масазыр и Сарай.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы.

    По его словам, на текущем этапе основная задача - снизить нагрузку на центральные станции метро, прежде всего "28 Мая" и "Сахиль", где сосредоточен основной пассажиропоток: "В связи с этим в первую очередь планируется строительство пересадочных станций".

    Замминистра отметил, что до 2030 года такие пересадочные узлы предусмотрены, в частности, на станциях "Низами", "Сахиль" и "Хатаи", что позволит разгрузить центр города. После этого вопрос продления линий метро в отдаленные районы будет вынесен на повестку следующих этапов развития сети.

    Рахман Гумбатов транспортная инфраструктура Бакинский метрополитен
