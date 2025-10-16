Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

III Национальный градостроительный форум Азербайджана (NUFA3) играет важную роль в формировании будущих ориентиров в сфере градостроительства и устойчивого развития.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Омер Булут во второй день форума.

По его словам, форум также служит платформой для обмена опытом между странами, реализующими крупные проекты восстановления.

"Когда я ознакомился с этапами планирования и реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, то убедился: если начинать любое дело правильно, можно достичь действительно впечатляющих результатов. Мы наблюдали это и в Турции. Считаю, что данный форум имеет особую ценность как для обмена опытом между нами, так и для определения ориентиров на будущее", - подчеркнул О. Булут.