Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

    III Национальный градостроительный форум Азербайджана (NUFA3) играет важную роль в формировании будущих ориентиров в сфере градостроительства и устойчивого развития.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Омер Булут во второй день форума.

    По его словам, форум также служит платформой для обмена опытом между странами, реализующими крупные проекты восстановления.

    "Когда я ознакомился с этапами планирования и реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, то убедился: если начинать любое дело правильно, можно достичь действительно впечатляющих результатов. Мы наблюдали это и в Турции. Считаю, что данный форум имеет особую ценность как для обмена опытом между нами, так и для определения ориентиров на будущее", - подчеркнул О. Булут.

    Turkish Deputy Minister: NUFA3 forum plays key role in shaping future development directions

    Лента новостей