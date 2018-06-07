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    Замминистра: Тарифы на пассажироперевозки не изменятся

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане не ожидается изменений тарифов на междугородние пассажирские перевозки".

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

    Замминистра прокомментировал разницу между стоимостью билета в кассах и суммой, которую просят водители. Он назвал это индивидуальным подходом: "Если один перевозчик совершает такое в силу своей халатности, неправильно применять это ко всем перевозчикам. К проблеме следует подходить индивидуально".

    По его словам, в соответствии с программой, подготовленной Государственной службой автомобильного транспорта, предусмотрена замена автобусов, используемых для пассажирских перевозок в регионы.

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