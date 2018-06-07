Замминистра: Тарифы на пассажироперевозки не изменятся

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане не ожидается изменений тарифов на междугородние пассажирские перевозки".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Замминистра прокомментировал разницу между стоимостью билета в кассах и суммой, которую просят водители. Он назвал это индивидуальным подходом: "Если один перевозчик совершает такое в силу своей халатности, неправильно применять это ко всем перевозчикам. К проблеме следует подходить индивидуально".

По его словам, в соответствии с программой, подготовленной Государственной службой автомобильного транспорта, предусмотрена замена автобусов, используемых для пассажирских перевозок в регионы.