Замминистра: Мероприятия по предотвращению оползня на территории Бакинского автовокзала завершены

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Мероприятия по предотвращению оползня на территории Бакинского международного автовокзального комплекса завершены, активности зоны оползня не наблюдается.

Об этом сообщил Report заместитель министра транспорта Муса Панахов.

Он заявил, что не имеет информации о расходах на мероприятия по предотвращению оползня на данной территории: “Осуществлялось прямое финансирование, поэтому мне неизвестна сумма затрат”.

Он также прокомментировал вопрос сокращения полномочий министерства, отметив, что это связано с мерами по оптимизации.