Замминистра: Грузия превращается в логистический центр региона

Тбилиси. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Грузия превращается в логистический центр региона".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе на 5-ой международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018" в Тбилиси.

По ее словам, реализуется ряд широкомасштабных инфраструктурных проектов, направленных на превращение Грузии в логистический центр: "Это глубоководный порт Анаклия, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, реконструкция железных дорог Грузии, создание логистических центров в Тбилиси и Кутаиси".

Замминистра отметила, что Грузия имеет соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и Китаем: "В этом направлении ведутся переговоры с Японией. Главная цель - стимулировать рост внутреннего производства и экспорта на внешние рынки".