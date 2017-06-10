Замгендиректора Renaissance Development: Строящееся здание Минналогов в Баку станет новым словом в архитектуре

Москва. 10 июня. REPORT.AZ/ Компания "Renaissance" в Азербайджане уже реализовала несколько проектов, в частности, самым большим из них стала разработка и проектирование нового 170-метрового здания министерства налогов Азербайджана, заявил в интервью российскому бюро Report заместитель генерального директора компании Сеймур Мамедов.

"Здание будет состоять из пяти кубических блоков разных размеров, находящихся на индивидуальных основаниях, что является новым словом в архитектурно-строительном деле", - сказал С.Мамедов.

Отметим, что новое здание будет 33-этажным. Высота здания составит 169 м, общая площадь - 44,2 тыс. кв. м. Здание будет размещено на территории в 30 тыс. кв. м.

"Мы также построили гостиничный комплекс "Гала-алты Отель и Spa" - это медицинский центр и курорт класса люкс. Компания надеется на дальнейшее сотрудничество в сфере строительства в Азербайджане", - сказал заместитель гендиректора компании.

Он также отметил, что один из крупнейших азербайджанских холдингов станет официальным дистрибьютором для реализации объектов Renaissance Development.

"Насколько вы знаете, наша компания является строительно-девелоперским холдингом. На площадках форума (XXIПетербургский Международный экономический форум - ред.) было подписано соглашение, согласно которому Renaissance Construction будет возводить город-спутник Санкт-Петербурга – "Южный". Документ об этом был подписан во время встречи губернатора северной столицы Георгия Полтавченко и президента "Renaissance Holding" Эрмана Илыджака. На этой же встрече было решено, что Renaissance Construction примет участие в проектах, связанных с развитием туризма, здравоохранения и транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга. Это серьезный успех для нас", - заявил С.Мамедов.

По его словам, за 24 года своего существования компания прошла огромный путь, войдя в сотню крупнейших строительных подрядчиков мира.

"Наши здания строились и строятся в крупнейших городах мира, в том числе и в Баку", - добавил он.

Комментируя вопрос о продажах небоскребов в условиях экономического кризиса заместитель гендиректора холдинга указал, что сама по себе концепция "жилого небоскреба" весьма привлекательна для покупателей.

"Стоит отметить, что у нас много клиентов из стран СНГ - московский рынок недвижимости традиционно привлекателен для граждан постсоветских стран, в том числе и Азербайджана. В настоящее время ведем переговоры с партнерами из Баку – один из крупнейших азербайджанских холдингов станет официальным дистрибьютором для реализации наших объектов среди заинтересованных физических и юридических лиц Азербайджана. Для азербайджанских клиентов предусмотрены дополнительные преференции. Пока не буду раскрывать всех секретов, поскольку соглашение на стадии переговоров. В скором будущем обязательно анонсируем это событие", - отметил С.Мамедов.

Сеймур Мамедов

Говоря о работе холдинга на территории постсоветских государств С.Мамедов указал, что компания достаточно активно работает в этом направлении.

"В Беларуси мы построили торговый центр "Галерея", посольство Туркменистана в Минске, в том же Туркменистане завод по производству аммиака и карбида, в Украине завод "ЮГцемент" и так далее. За нашу работу на постсоветском пространстве, недавно Исполнительный Секретарь СНГ Сергей Лебедев вручил компании почетный знак "Лидер бизнеса стран СНГ", - добавил замгендиректора.

По его словам, компания работает и за пределами СНГ. Так, в настоящее время "Renaissance Construction" является участником консорциума TAT (Tunnel Alp Transit-Ticino). Компания также ведет строительство самого протяженного железнодорожного тоннеля в мире - Готардского базисного тоннеля в Швейцарских Альпах.