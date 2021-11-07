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Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты

Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни, а также городской больницы в селе Дашалты.
Инфраструктура
7 ноября 2021 г. 16:57
Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни, а также городской больницы в селе Дашалты.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.

Президент и первая леди впервые приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в особняке Мехмандаровых.

Затем глава государства и первая леди встретились с участниками VIII Глобального Бакинского форума, пообщались и посетили "Джыдыр-дюзю".

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Версия на английском языке Foundation of mosque, Shusha TV Tower, City Hospital laid in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Daşaltıda məscidin, Şuşa Radio-Televiziya yayım qülləsinin, şəhər xəstəxanasının təməli qoyulub

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Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты
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