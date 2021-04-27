Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз

26 апреля Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

26 апреля президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

Как сообщает Report, по поручению главы государства на освобожденных территориях уже начата и успешно продолжается реализация нескольких дорожных проектов.

Эти проекты будут играть очень важную роль в социально-экономическом развитии деоккупированных районов и сел. С этой точки зрения автомобильная дорога Зангилан-Горадиз также выделяется своим стратегическим значением. Общая протяженность дороги составляет 124 километра и она будет состоять из 6 полос движения.