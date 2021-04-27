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Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз

Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз 26 апреля Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.
Инфраструктура
27 апреля 2021 г. 15:29
Заложен фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз
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26 апреля президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

Как сообщает Report, по поручению главы государства на освобожденных территориях уже начата и успешно продолжается реализация нескольких дорожных проектов.

Эти проекты будут играть очень важную роль в социально-экономическом развитии деоккупированных районов и сел. С этой точки зрения автомобильная дорога Зангилан-Горадиз также выделяется своим стратегическим значением. Общая протяженность дороги составляет 124 километра и она будет состоять из 6 полос движения.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan-Horadiz avtomobil yolunun təməli qoyulub

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