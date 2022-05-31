Законна ли продажа парковочных мест под зданиями жителям?

Одна из самых больших проблем с парковкой в Баку заключается в том, что под новостройками мало парковочных мест.

Одна из самых больших проблем с парковкой в Баку заключается в том, что под новостройками мало парковочных мест.

Об этом Report сообщил эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев.

Он подчеркнул, что в некоторых зданиях вообще нет парковочных мест:

"Важной проблемой, особенно в центре, является строительство высотных зданий впритык друг к другу и отсутствие при этом парковочных мест. Компании, которые строят здания с парковочными местами, продают или сдают эти места в аренду гражданам. Цены на них очень дорогие. Парковочные места под зданиями сдаются в аренду жителям по ценам от 50 до 100 манатов, продаются же по цене от 10 до 60 тыс. манатов. Из-за отсутствия парковочных мест в зданиях или из-за высокой цены жители вынуждены парковать машины на обочинах дорог, что увеличивает пробки в городе".

Эксперт отметил, что строительным компаниям законодательно не запрещено продавать или сдавать в аренду парковочные места под зданиями: "Компания, которая построила здание, имеет право продавать или сдавать в аренду эти парковочные места. По закону компания строит здание для себя, а затем продает его частным лицам. В зданиях есть участки, которые по закону относятся к общему пользованию. Дворовая площадь здания, территории, по которым проходят коммуникационные линии в подвале здания, являются участками общего пользования, и компания не может продавать эти помещения. В законодательстве о строительстве зданий много запутанных вопросов. По закону, обычно подвал здания считается техническим этажом и предназначен для прохождения коммуникационных линий. Но ЖСК оборудует территорию под гараж, откуда проходят коммуникационные линии".

Фарзалиев считает, что перед строительными компаниями должно было изначально поставлено условие о строительстве 2-3-этажных гаражей под зданиями: "Цены на парковочные места должны регулироваться таким образом, чтобы гражданин не был вынужден парковать автомобиль в другом месте".