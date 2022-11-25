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Захид Орудж: Нацкомпании Азербайджана больше всего выиграют от Зангезурского коридора

Захид Орудж: Нацкомпании Азербайджана больше всего выиграют от Зангезурского коридора На фоне изменений экономических связей в связи с российско-украинским конфликтом, от открытия Зангезурского коридора больше выиграют не соседние государства и частные компании, а местные.
Инфраструктура
25 ноября 2022 г. 14:51
Захид Орудж: Нацкомпании Азербайджана больше всего выиграют от Зангезурского коридора

На фоне изменений экономических связей в связи с российско-украинским конфликтом, от открытия Зангезурского коридора больше выиграют не соседние государства и частные компании, а местные.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж.

По его словам, с точки зрения выгодного географического расположения Азербайджана и реализуемых главой государства инфраструктурных проектов (коридоры Север-Юг и Восток-Запад) грузоперевозки должны стать перспективным направлением развития.

"Объем грузоперевозок Азербайджана в 2019 году составил 250 миллионов тонн. Однако есть несколько факторов, которые лишают государственный бюджет и граждан сотен миллионов долларов и делают нас уязвимыми перед российскими, турецкими и грузинскими перевозчиками", - добавил Захид Орудж.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Zəngəzur dəhlizindən daha çox milli şirkətlərimiz qazanmalıdır”

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