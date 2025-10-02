Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Задержки с выдачей разрешений на строительство в Азербайджане связаны с техническими причинами

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 12:21
    Задержки с выдачей разрешений на строительство в Азербайджане связаны с техническими причинами

    Задержки в процессе выдачи разрешений на строительство в Азербайджане посредством электронного строительного портала были связаны в основном с техническими причинами и переходным периодом.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Бакинского главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Рияд Гасымов на мероприятии "Текущая ситуация с временными и финансовыми затратами на получение разрешений на строительство и эксплуатацию и возможности их оптимизации", организованном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

    По его словам, хотя интеграция электронного строительного портала с различными государственными учреждениями в последние годы заняла время, система теперь полностью сформирована и стабильно работает: "Ранее наблюдались определенные задержки из-за технических возможностей и процедурной совместимости интегрированных государственных учреждений. Однако этот процесс уже наладился. Кроме того, если в документах в открытом режиме обнаруживаются недостатки, они направляются заказчику в тот же день, и обеспечивается повторная загрузка документа".

    Гасымов отметил, что знакомство предпринимателей и граждан с электронной системой также требовало определенного времени: "В некоторых случаях, когда предприниматель утверждал, что разрешение не было выдано, в ходе расследования выяснялось, что документы не были полностью загружены на портал. Для предотвращения таких проблем комитет регулярно проводит встречи и информирует через официальные каналы".

    строительство разрешения строительный портал Бакинское главное управление архитектуры и градостроительства
    Azərbaycanda tikintiyə icazənin əvvəllər yubanmasının səbəbləri açıqlanıb

    Последние новости

    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    12:50

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:50

    Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

    В регионе
    12:49

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    Лента новостей