Задержки с выдачей разрешений на строительство в Азербайджане связаны с техническими причинами

Задержки в процессе выдачи разрешений на строительство в Азербайджане посредством электронного строительного портала были связаны в основном с техническими причинами и переходным периодом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Бакинского главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Рияд Гасымов на мероприятии "Текущая ситуация с временными и финансовыми затратами на получение разрешений на строительство и эксплуатацию и возможности их оптимизации", организованном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

По его словам, хотя интеграция электронного строительного портала с различными государственными учреждениями в последние годы заняла время, система теперь полностью сформирована и стабильно работает: "Ранее наблюдались определенные задержки из-за технических возможностей и процедурной совместимости интегрированных государственных учреждений. Однако этот процесс уже наладился. Кроме того, если в документах в открытом режиме обнаруживаются недостатки, они направляются заказчику в тот же день, и обеспечивается повторная загрузка документа".

Гасымов отметил, что знакомство предпринимателей и граждан с электронной системой также требовало определенного времени: "В некоторых случаях, когда предприниматель утверждал, что разрешение не было выдано, в ходе расследования выяснялось, что документы не были полностью загружены на портал. Для предотвращения таких проблем комитет регулярно проводит встречи и информирует через официальные каналы".