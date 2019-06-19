Авиакомпания "ИрАэро"начала выполнять регулярные полеты между Екатеринбургом и Баку

За три часа теперь можно добираться из Баку в Екатеринбург

19 июня, 2019 12:45

https://report.az/storage/news/c69f320ce5effad8dcde919cd4eee8d7/ac771ab3-1370-430e-8ad9-d9eaafbdb0f2_292.jpg Авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять регулярные полеты из международного аэропорта "Кольцово" в столицу Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта, вчера авиаперевозчик выполнил свой первый регулярный рейс Баку – Екатеринбург - Баку.

Рейсы, начиная с 18 июня, будут выполняться еженедельно по вторникам на самолетах SuperJet 100 вместимостью 103 пассажира. Вылет из Баку - в 12.30, отправление из Екатеринбурга - в 17.30. Время в пути составляет три часа.



С появлением нового авиаперевозчика в "Кольцово" число рейсов из Екатеринбурга в Баку возросло до трех в неделю. Помимо "ИрАэро", дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям - полеты в столицу Азербайджана выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии".



Баку – популярное направление полетов из "Кольцово". По итогам 2018 года пассажиропоток на данном маршруте составил около 24 тысяч пассажиров. Авиакомпания "ИрАэро" до недавнего времени выполняла чартерные и нерегулярные рейсы из "Кольцово". В 2013 году авиаперевозчик осуществлял регулярные полеты из Екатеринбурга в Омск.

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Эта новость также доступна на других языках: "İrAero" aviaşirkəti Yekaterinburq və Bakı arasında müntəzəm reyslər həyata keçirməyə başlayıb

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