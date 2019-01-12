Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «Южный газовый коридор еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«В минувшем году состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это, в подлинном смысле слова, историческое событие, так как оно еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу, как политическую, так и экономическую и финансовую выгоду», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«В минувшем году произошло очень важное событие для превращение нашей страны в транспортный центр. Начал функционировать Алятский международный морской торговый порт. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя в мире как транзитная страна», - отметил Глава государства.