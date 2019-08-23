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Самый высокий небоскреб в Токио будет построен к 2023 году

Япония решила побить собственный рекорд высоты небоскребов

Японская компания Mori Building планирует к 2023 году возвести небоскреб высотой 330 метров.

Как передает Report со ссылкой на агентство ЭФЭ, этот небоскреб станет самым высоким зданием в Японии. 

В настоящее время таким объектом считается 300-метровая высотка в Осаке. В небоскребе из стекла и стали будут располагаться как жилые, так и офисные помещения. Он будет возводиться в центральном районе Токио и станет одним из объектов в комплексе зданий, куда также войдут отель и международная школа. 

Однако этот небоскреб не так долго будет носить звание самого высокого здания Японии. Ожидается, что в 2027 году компания Mitsubishi Estate возведет еще более высокое здание – 390 метров – недалеко от токийского вокзала.

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