Ягода Лазаревич: Средний коридор открывает новые возможности для Баку и Белграда

Сербия и Азербайджан используют Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) в рамках отличных политических и экономических отношений.

Как передает Report, об этом журналистам заявила министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич на полях первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"Партнерство между Азербайджаном и Сербией, особенно в рамках Среднего коридора, по ускорению показателей является вторым в мире. Сербия имеет давние отличные политические отношения, и наше экономическое сотрудничество следует этим политическим связям. Оно очень диверсифицировано, и мы используем эту удивительную возможность - общий транспортный маршрут", - сказала она.

Министр отметила, что с тех пор как обе страны активно участвуют в инициативе "Один пояс - один путь", появилась необходимость в отличных маршрутах, соединяющих Азию и Дальний Восток с Европой. Это дает Сербии еще одну возможность для сотрудничества по Среднему коридору, что особенно интересно, так как весь азиатский поток через Азербайджан идет в Европу, где находится Сербия.

"Это еще один способ связать наши страны, помимо отличных политических и экономических отношений", - сказала Лазаревич.