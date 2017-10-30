Выпущена почтовая марка в честь запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В ООО "Азерпочт" состоялась церемония подписания почтовой марки, выпущенной совместно Азербайджаном и Турцией по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Почтово-телеграфной корпорации Турции.

Сотрудник министерства поблагодарил всех, кто внес свой вклад в инициативу создания почтовой марки, посвященной запуску первого поезда по железной дороге БTK.

Заместитель директора Почтово-телеграфной корпорации Турции Гурбуз Акбулут рассказал об экономических преимуществах проекта БТК, его вкладе в развитие стран.

Затем состоялась церемония подписания марки, которая была представлена аудитории. Тем самым, совместная марка была выпущена в обращение.

Марка напечатана Почтово-телеграфной корпорацией Турции тиражом в 10 тыс. штук. Номинальная стоимость марки составляет 1,50 маната.