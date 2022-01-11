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Выгодно ли в Баку покупать жилье в общежитиях?

Выгодно ли в Баку покупать жилье в общежитиях? Внимание желающих приобрести жилье по низкой цене часто привлекают выставленные на продажу квартиры в бакинских общежитиях. Это касается как семейных общежитий советских времен, так и квартир в студенческих общежитиях. Возникнут ли проблемы с куплей-прода
Инфраструктура
11 января 2022 г. 14:41
Выгодно ли в Баку покупать жилье в общежитиях?

Внимание желающих приобрести жилье по низкой цене часто привлекают выставленные на продажу квартиры в бакинских общежитиях. Это касается как семейных общежитий советских времен, так и квартир в студенческих общежитиях. Возникнут ли проблемы с куплей-продажей таких квартир, у которых порой даже имеется выписка из электронного реестра недвижимости?

Говоря на эту тему с Report, эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что покупка квартиры в семейных общежитиях советских времен не особо рискованна:

"Раньше продажа таких квартир чаще происходила в общежитиях, где размещались вынужденные переселенцы. Коменданты этих зданий в той или иной форме забирали эти квартиры у одного и передавали их другому гражданину. Также имеются семейные общежития, оставшиеся еще с советских времен и находившиеся на балансе некоторых предприятий, квартиры там имеют выписки из госреестра недвижимости. Эти квартиры были сняты предприятием с баланса и приватизированы. Цены на них значительно ниже, чем на обычные квартиры, на них имеется определенное число покупателей. Это небольшие малогабаритные квартиры с санузлом и кухней внутри.

При покупке такого жилья необходимо изучить документы. Если в электронной выписке квартира действительно передана в собственность продающему ее лицу, а здание снято с баланса предприятия, которому оно принадлежало, то эта квартира считается частной собственностью гражданина. Однако мы называем это неполным имуществом. Его стоимость всегда была и всегда будет ниже, чем у других объектов недвижимости".

Что касается покупки жилья в студенческих общежитиях, эксперт отметил, что это рискованно:

"Нужно иметь в виду, что если это общежитие, со временем оно будет переселено. Покупающий квартиру в студенческом общежитии гражданин должен знать, что это общежитие принадлежит государству, срок эксплуатации этих зданий истек, они находятся в непригодном состоянии. Через некоторое время они будут снесены. При сносе государство не выплатит никакой компенсации гражданам, потому что здание не снято с баланса государства”.

По словам Э.Фарзалиева, продажа квартир в этих зданиях противозаконна.

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