Буксир "Сарсанг" введен в эксплуатацию

10:35 Введён в эксплуатацию буксир "Сарсанг", построенный на Судоремонтно-строительном Заводе "Зых" "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO), входящей в состав холдинга AZCON.

Буксир "Сарсанг", построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO), введен в эксплуатацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Судно принято на баланс Каспийского морского нефтяного флота. Длина буксира составляет 24,72 метра, ширина 6,60 метра, высота борта 3 метра, осадка 1,6 метра. Максимальная скорость - 9 узлов, грузоподъемность на палубе до 3 тонн.

Это шестое судно, построенное на заводе "Зых". Ранее были сданы в эксплуатацию однотипные буксиры ASCO 1, "Тертерчай", "Хекеричай", "Бергюшадчай" и "Азых".

Буксир "Сарсанг" спроектирован со стороны ООО "ASCO Engineering".

Назначение буксира - выполнение буксировочных и маневровых операций в акватории порта, на рейде и в прибрежной зоне на расстоянии до 20 морских миль от берега, а также перевозка экипажа, персонала и различных палубных грузов.

Отметим, что с 2017 года на заводе "Зых" ведется судостроительная деятельность на основании соответствующей сертификации, наряду с профессиональными услугами по судоремонту и морскому инжинирингу.