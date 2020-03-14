​Введены временные ограничения на движение поездов Баку-Тбилиси

"Введены временные ограничения на железнодорожное путешествие для граждан Азербайджана в направлении Баку-Тбилиси и для иностранных граждан в направлении Тбилиси-Баку".

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было также отмечено, пассажиры купившие билеты, могут вернуть их. Стоимость билетов будет возвращена со стороны ЗАО.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан обеих стран от эпидемии коронавируса по обоюдному согласию глав правительств было принято решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Грузией для всех видов транспорта с 00:00 часов 14 марта 2020 года сроком на 10 дней.

При этом, в течение указанного периода будет обеспечен необходимый коридор для взаимного возвращения в свои страны граждан Азербайджана и Грузии. Также будет действовать транзитный коридор для грузоперевозок.