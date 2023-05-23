О нас

Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых"

Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
23 мая 2023 г. 15:44
Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе Зых

Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, судно принято на баланс Каспийской морской нефтяной флотилии.

Длина судна под названием “ASCO 1” составляет 26 метров, ширина - 6,7 метра, высота борта – 3 метра, осадка – 1,8 метра, дедвейт – 14 тонн. Судно, управляемое экипажем из 6 человек, передвигается со скоростью 9 узлов. Буксир может перевозить груз весом до 3 тонн.

Корабль спроектирован сотрудниками Каспийского морского транспортного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института ("НИИ Каспморпроект") при ЗАО.

На заводе продолжается строительство еще пяти судов того же типа. Эти корабли планируется поэтапно вводить в эксплуатацию.

Напомним, что завод "Зых" также выполняет монтаж и наладку судовых систем и устройств, электрического и радионавигационного оборудования, двигателей, приборов, водолазные и подводные гидротехнические работы, освидетельствование подводной части корпуса и винторулевого комплекса с поднятием судов на док, работы по их очистке и окраске, проверку и ремонт надувных спасательных плотов, гидростатических разделительных устройств, индивидуальных спасательных средств, техническое обслуживание и ремонт дыхательных аппаратов типа AСВ.

В структуру завода входят механоремонтный, корпусо-сварочный, очистительно-окрасочный, литейный, энергомеханический, электромонтажный, доковый и деревообрабатывающий цеха и участки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda inşa olunan ilk yedək gəmisi istismara verilib

Экслюзивные новости

На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi