Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых"

Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Введен в эксплуатацию первый буксир, построенный на судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, судно принято на баланс Каспийской морской нефтяной флотилии.

Длина судна под названием “ASCO 1” составляет 26 метров, ширина - 6,7 метра, высота борта – 3 метра, осадка – 1,8 метра, дедвейт – 14 тонн. Судно, управляемое экипажем из 6 человек, передвигается со скоростью 9 узлов. Буксир может перевозить груз весом до 3 тонн.

Корабль спроектирован сотрудниками Каспийского морского транспортного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института ("НИИ Каспморпроект") при ЗАО.

На заводе продолжается строительство еще пяти судов того же типа. Эти корабли планируется поэтапно вводить в эксплуатацию.

Напомним, что завод "Зых" также выполняет монтаж и наладку судовых систем и устройств, электрического и радионавигационного оборудования, двигателей, приборов, водолазные и подводные гидротехнические работы, освидетельствование подводной части корпуса и винторулевого комплекса с поднятием судов на док, работы по их очистке и окраске, проверку и ремонт надувных спасательных плотов, гидростатических разделительных устройств, индивидуальных спасательных средств, техническое обслуживание и ремонт дыхательных аппаратов типа AСВ.

В структуру завода входят механоремонтный, корпусо-сварочный, очистительно-окрасочный, литейный, энергомеханический, электромонтажный, доковый и деревообрабатывающий цеха и участки.