Вусал Гасымлы: Свыше 500 тыс. жилых домов в Азербайджане не имеют документов

В Азербайджане насчитывается свыше 500 тыс. жилых домов, не имеющих документов, совокупная рыночная стоимость которых превышает 50 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы в ходе презентации учебника InsurTech ("Страховые технологии").

По его словам, регистрация данного жилищного фонда позволит создать существенный экономический потенциал, в частности, для страхового рынка: "Определение правового статуса объектов недвижимости позволит обеспечить защиту имущественных прав граждан и значительно расширить охват страховых услуг".

Гасымлы отметил, что вовлечение такого объема недвижимости в страховой оборот позволит сформировать значительные финансовые потоки.