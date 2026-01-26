Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Вусал Гасымлы: Свыше 500 тыс. жилых домов в Азербайджане не имеют документов

    Инфраструктура
    • 26 января, 2026
    • 11:38
    Вусал Гасымлы: Свыше 500 тыс. жилых домов в Азербайджане не имеют документов

    В Азербайджане насчитывается свыше 500 тыс. жилых домов, не имеющих документов, совокупная рыночная стоимость которых превышает 50 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы в ходе презентации учебника InsurTech ("Страховые технологии").

    По его словам, регистрация данного жилищного фонда позволит создать существенный экономический потенциал, в частности, для страхового рынка: "Определение правового статуса объектов недвижимости позволит обеспечить защиту имущественных прав граждан и значительно расширить охват страховых услуг".

    Гасымлы отметил, что вовлечение такого объема недвижимости в страховой оборот позволит сформировать значительные финансовые потоки.

