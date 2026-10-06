Вугар Мамедов: Чтобы превратить географическое положение в преимущество, нужна развитая инфраструктура

Средний коридор следует рассматривать не просто как альтернативный маршрут между Азией и Европой, а как интегрированную, надежную и конкурентоспособную экосистему цепочек поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент авиакомпании Silk Way West Airlines по странам СНГ, Турции и Израилю Вугар Мамедов на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По его словам, коридор силен ровно настолько, насколько сильна связь между его отдельными элементами: "Железные дороги, морские порты и авиакомпании не могут работать изолированно. Таможня, цифровые системы - все это должно функционировать вместе".

Он отметил, что Азербайджан благодаря своему географическому положению может играть координирующую роль между Центральной Азией, Каспийским морем, Кавказом, Турцией и Европой.

"Однако одной географии недостаточно. Чтобы превратить ее в реальное конкурентное преимущество, необходимы инфраструктура, потенциал и операторы, способные объединить все эти элементы. Считаю, что именно в этой сфере Азербайджан добился значительного прогресса", - добавил Мамедов.