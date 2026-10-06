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    Вугар Мамедов: Чтобы превратить географическое положение в преимущество, нужна развитая инфраструктура

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 11:03
    Вугар Мамедов: Чтобы превратить географическое положение в преимущество, нужна развитая инфраструктура

    Средний коридор следует рассматривать не просто как альтернативный маршрут между Азией и Европой, а как интегрированную, надежную и конкурентоспособную экосистему цепочек поставок.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент авиакомпании Silk Way West Airlines по странам СНГ, Турции и Израилю Вугар Мамедов на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, коридор силен ровно настолько, насколько сильна связь между его отдельными элементами: "Железные дороги, морские порты и авиакомпании не могут работать изолированно. Таможня, цифровые системы - все это должно функционировать вместе".

    Он отметил, что Азербайджан благодаря своему географическому положению может играть координирующую роль между Центральной Азией, Каспийским морем, Кавказом, Турцией и Европой.

    "Однако одной географии недостаточно. Чтобы превратить ее в реальное конкурентное преимущество, необходимы инфраструктура, потенциал и операторы, способные объединить все эти элементы. Считаю, что именно в этой сфере Азербайджан добился значительного прогресса", - добавил Мамедов.

    Вугар Мамедов Средний коридор Транспортная инфраструктура
    Vüqar Məmmədov: "Coğrafi mövqeyi real rəqabət üstünlüyünə çevirmək üçün infrastruktura ehtiyac var"
    Vugar Mammadov: Infrastructure key to turning geography into advantage
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