Вугар Керимов: К 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%

Ожидается, что к 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%.

Ожидается, что к 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов сказал на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

"70% водных запасов Азербайджана формируются вне страны. С этой точки зрения Азербайджан – одна из мировых стран, переживающих водный стресс. Наша страна занимает 90-е в мире по запасам воды на душу населения и 140-е место - по запасам воды в целом", - отметил В.Керимов.