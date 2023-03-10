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Вугар Керимов: К 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%

Вугар Керимов: К 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20% Ожидается, что к 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 14:53
Вугар Керимов: К 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%

Ожидается, что к 2050 году водные запасы Азербайджана сократятся на 15-20%.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов сказал на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

"70% водных запасов Азербайджана формируются вне страны. С этой точки зрения Азербайджан – одна из мировых стран, переживающих водный стресс. Наша страна занимает 90-е в мире по запасам воды на душу населения и 140-е место - по запасам воды в целом", - отметил В.Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Kərimov: "Azərbaycanın su ehtiyatlarının 2050-ci ilə kimi 15-20 % azalacağı gözlənilir"

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