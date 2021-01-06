О нас
Report Georgia
Аудио новости

Второй экспортный поезд Турции прибыл в Китай через территорию Азербайджана

Второй экспортный поезд Турции прибыл в Китай через территорию Азербайджана Второй контейнерный поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, уже прибыл в город Сиань
Инфраструктура
6 января 2021 г. 12:01
Второй экспортный поезд Турции прибыл в Китай через территорию Азербайджана

Второй контейнерный поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, уже прибыл в город Сиань.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "ADY Container" - дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Блок-поезд состоит из 42 40-футовых контейнеров. Контейнеры были доставлены в Сиань, который играет ключевую роль в грузоперевозках по железной дороге между Китаем и Европой, за 16 дней.

Следует отметить, что первый поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, прибыл на границу с Казахстаном в рекордный срок – в течение 10 дней.

Это стало возможным благодаря хорошо слаженной работе членов Транскаспийского международного транспортного консорциума, являющегося оператором перевозки: компаний "ADY Container" (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Контейнерные поезда, перевозящие произведённые в Турции товары в Китай, будут курсировать регулярно два раза в месяц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkey's second export train arrives in China
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycan ərazisindən keçmiş 2-ci ixrac qatarı Çinə çatıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi