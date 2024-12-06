Всемирный банк выделяет 660 млн долларов на развитие турецкого участка ж/д ТМТМ

Совет Всемирного банка одобрил финансирование в размере 660 млн долларов США для поддержки усилий Турции по развитию электрического железнодорожного транспорта.

Совет Всемирного банка одобрил финансирование в размере 660 млн долларов США для поддержки усилий Турции по развитию электрического железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение банка.

Решение было принято 5 декабря 2024 года. Средства будут направлены на улучшение железнодорожного сообщения в Восточной Турции, на участке Дивриги-Карс, являющегося частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

В рамках проекта предусматривается замена дизельных поездов на электрические и полная электрификация и модернизация 660-километрового участка железной дороги между Дивриги в Сивасе и Карсом на границе с Грузией. Проект соединит четыре провинции - Сивас, Эрзинджан, Эрзурум и Карс - и, как ожидается, принесет выгоду примерно 600 тыс. жителям вдоль маршрута. Он также направлен на оказание значительной поддержки местному бизнесу и сельскохозяйственным предприятиям.

"После завершения проекта пропускная способность железнодорожных грузоперевозок увеличится примерно с 750 тыс. тонн до 20 млн тонн в год, что устранит основное узкое место на ТМТМ", - говорится в информации.

Ожидается также, что к 2030 году проект позволит предотвратить 72 332 тонны выбросов углерода в год, а к 2060 году этот показатель, по прогнозам, возрастет до 245 835 тонн в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 800 млн долларов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.