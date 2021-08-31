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Всемирный банк: Климатические изменения влияют на водные ресурсы Азербайджана

Всемирный банк: Климатические изменения влияют на водные ресурсы Азербайджана "Выход на иностранные рынки в направлении продовольственной безопасности, а также внедрение новых технологий, учитывающих климатические изменения, является очень важным моментом".
Инфраструктура
31 августа 2021 г. 15:10
Всемирный банк: Климатические изменения влияют на водные ресурсы Азербайджана

"Выход на иностранные рынки в направлении продовольственной безопасности, а также внедрение новых технологий, учитывающих климатические изменения, является очень важным моментом".

Как передает Report, об этом менеджер Всемирного банка по стране Сара Майкл сказала во время выступления на мероприятии в связи с внедрением частной ветеринарной деятельности, организованном Министерством сельского хозяйства.

По ее словам, климатические изменения оказывают влияние на Азербайджан: "Климатические изменения влияют на водные ресурсы в Азербайджане. Мы работаем с подобными проектами во всем мире, оказывая помощь правительствам в развитии аграрной сферы".

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Версия на английском языке World Bank: Climate change affects water resources in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "İqlim dəyişikliyi Azərbaycanda su resurslarına təsir göstərir"

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