​Всемирный банк: Завершение модернизации железных дорог Азербайджана запланировано на 2017 год

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завершение модернизации железных дорог Азербайджана запланировано на 2017 год, в результате система будет в состоянии перевозить в три раза больше грузов, чем нынешняя. Как сообщает Report, об этом говорится в статье Всемирного банка о развитии железных дорог в Азербайджане.

"Быстрая и эффективная система железных дорог, как заявляют некоторые эксперты, является ключом для региональной интеграции и создания огромного экономического двигателя - система, которая в первые пять месяцев 2014 года, перевезла более 8 млн. тонна грузов. Более 70% этих грузов составляла нефть, перевозимая от берегов Каспийского моря до западных границ республики с Грузией".

По словам главы Баладжарского локомотивного депо Тофига Насирова, новые локомотивы, поставленные для железной дороги Азербайджана, смогут перевозить в 1,6 раз больше грузов, чем ранее за более короткий срок.

В статье отмечается, что при поддержке Всемирного банка Азербайджан активно инвестирует в развитие железных дорог. Среди новшеств - закупка 50 новых локомотивов, модернизация сигнальной системы, обучение персонала и реорганизация с целью перехода железнодорожной компании от госконтроля к акционерному обществу.

В рамках проекта уже отремонтировано 500 км железнодорожных путей.

"Намерения государства по улучшению железной дороги просто амбициозны", - подчеркивается в статье.

Всемирный банк отмечает, что изменения принесут пользу экономике Азербайджана в целом. "Транспортировка нефти на международные рынки повышает уровень дохода правительства, данные доходы помогают поддерживать госбюджет страны за счет роста заработных плат и выплат по социальным пособиям", - заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджан демир йоллары" Гурбан Назиров.